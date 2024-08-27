台北101是觀光客來台必訪的景點之一，但近日台北捷運101／世貿站4號出口廣場前的電扶梯，突有不少外籍旅客聚集，爭相排隊上電扶梯拍照，利用仰角將自己的身影與整棟 101 大樓完整拍進畫面中，讓一票路過的台灣人超不解，對此台北101表示，怕拍照風潮出現亂象，已在現場放中英文告示牌，也有管理員駐守。

原PO前天（25日）於《Threads》轉發一段短片，只見一票外籍旅客聚集在北捷台北101／世貿站4號出口廣場前的電扶梯，旅客輪流搭電扶梯，搭電扶梯的人開啟手機相機功能，按下快門錄影，然後將手機放在電扶梯上一階，以仰角將自己的身影與整棟101大樓完整拍進畫面。

台北101廣場前的電扶梯意外成為外國人打卡拍照景點，讓轉發影片的原PO也忍不住想去拍看看，貼文引發討論，網友反應兩極，「電扶梯不是讓他們拍這種照片的」、「等手機發生慘案，就會說電扶梯設計不良，要求賠償啦」、「難怪我今天去看到很多人圍在電扶梯那」、「觀光客這樣行銷台灣很好呀，台灣人出國不也會各種擺拍嗎？」

台北101表示，不少遊客來台為了和台北101合影，出奇招站在電扶梯上拍攝，為避免拍攝過程發生危險，現場已設立「嚴禁搭乘時攝影」的中英文告示牌，也有管理員駐守。