民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金申報不實風暴，昨（26）更遭爆花4300萬現金買個人辦公室，柯則解釋經費來自選舉補助款。而民眾黨前中央委員、柯前幕僚張益贍昨也驚爆，柯文哲2018年連任台北市長時，曾稱因沒錢而抵押妻子陳佩琪名下房子、借款2000萬做選舉資金，這理由並非事實、「是我幫他想的」，否則人家怎願意捐款？

柯文哲誠信風波不斷，錢的問題至今扯不清，讓人對其不貪污、節省的人設產生質疑。張益贍昨在政論節目《94要客訴》中進一步驚爆一段「黑歷史」。他透露，柯文哲2018年競選連任台北市長時，以「沒錢」 選舉形象自居，曾對外稱拿了陳佩琪名下的房子抵押借款2000事，但事實上，抵押借款2000萬這件事「是我幫他想出來的」，因自己當時是柯幕僚，認為這招有利募款，「是我騙的」，而柯也真的這麼做了。節目主持人王時齊聞言不禁脫口「去給我洗門風」。

張益贍表示，當初決定借2000萬的原因，是因為「我們算過」─幕僚預估柯文哲的選票會有60多萬票，以選舉補助款一票30元計算，收到補助款就一定可以回補房貸，「完全不花自己的一毛錢」，所以柯最後就這麼做了。張益贍說，結果就是「柯可以用所有捐款來打選戰，還順便還清房貸了」。