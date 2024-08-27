民眾黨主席柯文哲政治獻金風波不斷延燒，遠在台中的中市府顧問、民眾黨前立委蔡壁如也遭疑作假帳，以300多筆交通費為名，實則用於支付人事費用。蔡壁如回應，有問過長期處理候選人政治獻金申報的會計師，都是依法申報，這些人都是地方打工仔，常在台中市區和海線往返發傳單、開宣傳車，相關指控是刻意造謠。

據《鏡週刊》報導，蔡壁如2024年參選立委的政治獻金帳目遭人檢舉，將團隊人事費用拆成300多筆2000或3000元的交通費申報，以人名為支出對象，且又頻繁、定額支出的交通費將近三分之二，合計共118萬1,732元，但人事費用支出卻沒有任何申報。

報導引述知情人士說法，指蔡壁如支付交通費的對象有多人都在她的團隊服務，將人事費用分成交通費支付，不僅涉及申報不實，實報實銷非定期支付的交通津貼可免計所得稅薪資課稅，恐讓團隊成員身陷逃漏稅觸法之虞，且蔡壁如是否有依法申報勞健保也有疑慮。

對於指控，蔡壁如向週刊回應，她的總幹事問過長期處理候選人政治獻金申報的會計師，所以交通費都是依法申報，「格式沒有問題」，她只能相信專業。

蔡壁如也解釋，因為她的選區在台中海線，這些支領交通費的都是「地方上的打工仔」，這些人來來去去，都不是住在當地的人，而是常往返台中市區、海線，幫忙發宣傳單、開宣傳車，相關指控都是有人刻意散布、造謠。