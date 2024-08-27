血糖起伏大，容易讓人感覺疲累。對此，營養師李婉萍建議可喝牛蒡茶，牛蒡含大量水溶性膳食纖維，纖維會讓消化時間變長，透過拉長消化時間，能穩定血糖，不致因太快吸收食物，使血糖快升快降，但若是有糖尿病、腎病、鉀離子較高者，就不適合飲用；此外，炒飯、燴飯更是穩血糖的禁忌食物。

李婉萍在臉書粉專PO影片指出，牛蒡帶有一點點淡淡的甜味，不管用蒸的，或者是稍微烤一下，牛蒡的香氣會更濃郁，我們可以把一根牛蒡，放在一鍋2000C.C的水裡，把它燉煮起來以後，這一鍋的水，可當成今天的水量，裡頭含有水溶性膳食性纖維，讓你在喝水時，就可以吃到這個菜。

不過，牛蒡含有豐富的鉀、磷，李婉萍提醒，若是有糖尿病、腎病、鉀離子較高者，就比較不適合喝牛蒡茶，建議以白開水為主。

此外，要穩定血糖，進食順序也很重要，李婉萍表示，用餐的時候，先吃蛋白質，再吃蔬菜最後再吃澱粉，這樣能讓我們有飽足感，澱粉就不會吃這麼多，舉例來說，一個便當來的時候，可以第一口先吃雞腿肉，第二口吃高麗菜，第三口是飯。

李婉萍表示，提醒要穩定血糖，就不要吃炒飯、燴飯，雖然有蛋白質、有澱粉也有蔬菜，但是混在一起時候，它的油量高，而且血糖上升速度會很快，建議大家還是以自助餐方式肉、菜、澱粉分開吃，相對是比較安全的。