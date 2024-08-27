聯準會主席鮑爾上周五表明「調整政策的時候到了」，雖然他沒有說明何時開始降息以及會降息多少，但根據芝商所FedWatch Tool，交易員一致認為聯準會將在9月的政策會議上啟動降息，而降息幅度普遍認為是25個基點。

美國將在周五公布7月核心個人消費支出（PCE）價格指數，市場認為這項聯準會偏重的通膨指標將再度印證備受期待的降息即將到來。

周一收盤，道瓊指數漲65.44點或0.16%，報41,240.52點。標普500指數跌17.77點或0.32%，報5,616.84點。那斯達克指數跌152.03點或0.85%，報17,725.77點。費城半導體指數跌131.31點或2.51%，報5,097.35點。

市場再度上演輪動，資金似乎從科技股轉向其他族群。

標普500指數11大類股漲跌互見。中東緊張局勢升高帶動原油價格大漲，能源股勁揚1.11%，表現最佳。科技股跌1.12%，表現最疲弱。

重磅股方面，微軟跌0.79%、蘋果漲0.15%、輝達跌2.25%、Alphabet漲0.33%、亞馬遜跌0.87%、Meta跌1.30%。特斯拉大跌3.23%，因加拿大跟進美國和歐盟，宣布將對中國電動車徵收100%進口關稅。

AI晶片龍頭輝達將在周三盤後公布財報，其業績表現和營運展望料將撼動市場，並將決定推動這波牛市的AI狂熱能否繼續維持。

部分投資人擔心輝達只要沒達到那些崇高的預期，就可能波及其他AI相關股，如微軟、Alphabet、Meta Platforms。

其他主要晶片股和AI熱門股亦表現疲弱。AI伺服器大廠美超微（SMCI）重挫8.27%、博通（Broadcom）跌4.05%、美光跌3.83%、超微跌3.22%。

台股ADR全跌，台積電跌1.29%，收在169.07美元，換算台股價格為1075.86元。聯電跌2.27%、日月光跌2.83%、中華電信跌0.33%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.76%。

標普500指數上漲與下跌股數比為1.1：1。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計95億股，過去20日均量為119億股。