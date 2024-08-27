台中市警局一分局民權派出所日前晚間獲報，民眾指稱，在西區模範街有1位迷途老翁需協助，副所長余長益與警員葉佳宜迅速趕赴現場，發現老翁正是稍早被大樓警衛通報需要協助。在警方的熱心協助下，順利讓老翁返回家中，避免夜宿街頭的危險。

據了解，87歲林姓老翁現獨居在西區一處大樓，當天未攜帶任何證件，對於員警的詢問，回答的語無倫次，先是說兒子帶他到模範街，但隨後改口說是獨自搭車前來找胞弟。員警發現老翁有記憶力減退的情況，先行安撫並耐心在旁照料。

員警調查後發現，老翁稍早從住處外出時，因為已經入夜且年事已高，大樓警衛擔心他的安全，試圖將其攔下，但老翁卻仍執意外出，警衛無奈之下只好報警，並通知居家服務員前來照料。

沒想到過了一段時間，老翁竟躲過警衛，走出大樓後卻迷途街頭，所幸有民眾發現，他坐在一處騎樓椅子上。幸運的是員警到場後，警員葉佳宜認出了老翁。

經警方聯繫後，老翁的胞弟也趕抵現場，並詢問哥哥，「為何這麼晚出門要做什麼？」老翁表示，他想找兒子，但胞弟隨即表示，他的兒子人在台北，顯然是記錯了。

員警聽聞後，隨即協助將老翁安全送返家中。老翁胞弟對此深表感激，並表示哥哥已有輕微失智及重聽，偶爾外出後會忘記回家的路，幸好此次有員警及時相助，才得以平安返家。

第一警分局在此呼籲，家中若有年長者出現記憶衰退情形，請家屬務必提高警覺，並採取防範措施，例如為長者佩戴愛心手鍊或在衣物、隨身物品上繡上姓名及聯絡方式等重要資訊，以便在其不慎迷路時能迅速尋獲並安全返家。警方將持續關注社區安全，竭誠為市民服務。