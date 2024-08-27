澎湃新聞27日報導，大陸外交部消息，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國白宮國家安全顧問蘇利文將於8月27日至29日訪問中國。這是蘇利文在拜登政府任職期間首次訪陸，也是美國總統國家安全顧問時隔8年再次訪陸。為中美高層保持例行溝通，加深戰略認知。學者指出，預計台灣問題將是此次王毅與蘇利文討論重點。

澎湃新聞報導，中方邀請蘇利文訪陸，舉行新一輪中美戰略溝通，就中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見，備受關注。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，此次王毅與蘇利文會面是中美雙方例行的戰略溝通，為拜登任期最後幾個月的中美關係「對表」，做出雙邊安排。

澎湃新聞報導，外交消息人士透露，蘇利文在北京的日程至少會持續到29日下午稍晚或傍晚，這也給外界對蘇利文此訪是否還有更多安排留下想像空間。

吳心伯表示，預計台灣問題將是此次王毅與蘇利文討論重點。中國外交部美大司也在25日介紹稱，中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持台獨的承諾。

吳心伯進一步分析，從中方以往表態來看，中國過去對美國在台灣問題上損害中方利益的做法，以抗議批評居多。但去年舊金山峰會，中方對美國發展美台關係畫出紅線——習近平要求美國停止武裝台灣，支持中國的和平統一。這正是中方的「嚴肅要求」，不再是泛泛地表達中方立場。

吳心伯表示，距離王毅和蘇利文今年1月在曼谷會談過去已有半年，此時雙方例行溝通有助於加深中美兩國的相互理解和戰略認知。

需要承認的是，美國對外貿易戰略正經歷重大調整，曾是中美關係「壓艙石」的經貿關係遭遇衝擊。

但中美溝通並未中斷，即便是在美國大選季的關鍵時刻，雙方在多領域、多層級仍保持著富有成效的交流。僅在過去一個月內，就召開了中美金融工作組會議、中美禁毒合作工作組首次高官會議，循環經濟專家對話，以及中美外交部第八次國際法磋商。隨著拜登政府任期接近尾聲，中美兩國領導人是否再次會晤引發關注。

美國新聞網站Axios 於23日報導，王毅和蘇利文此次會面預計將為兩國領導人今年稍晚可能舉行的會晤奠定基礎。對此，吳心伯認為，不排除中美兩國領導人藉出席多邊活動的時機進行雙邊會晤的可能性。

拜登任期進入倒計時，若兩國元首明確將在今年稍晚會晤，「是對中美高層交往的一種延續，體現雙方高層仍在保持互動溝通」。因為無論美國大選結果如何，穩定的中美關係都符合兩國和兩國人民的利益。「但此刻會晤與以往兩次元首會晤的意義也將有所不同。」吳心伯特別指出。

澎湃新聞報導，吳心伯稱，中美雙方為了實現兩國元首會晤，兩國政府必會有所鋪墊，為元首會晤創造更好的氣氛和條件，「或許在這個過程中能夠推動部分雙邊問題的解決」。

澎湃新聞報導，吳心伯多次提及「對表」這一關鍵字。他認為，此次雙方會談重點不是產生「成果」，而是圍繞中美關係保持溝通。

吳心伯表示，首先，拜登政府對中政策的基本思路已經定型；其次，拜登任期屆滿，預計不會再有重大的對中舉措，難以留下積極的政治遺產。因此，王毅與蘇利文此次會面主要是在拜登任期最後一段時間內，雙方圍繞中美關係「對表」，就重大問題繼續交換意見，同時也推動一些具體問題的解決。