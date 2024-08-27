高雄鍾姓男子2022年12月間騎腳踏車行經一處農田，因尿急停在路邊小便，未料他離開9秒後農田就燒了起來，鍾男因此挨告涉嫌縱火。但一審法官認為檢方提出的影片，僅能證明他有停在當地尿尿並彎腰，並無任何積極證據，一審判決無罪。事後檢方不滿提出上訴，日前二審宣判，高分院法官裁定駁回。

根據判決書，鍾姓男子遭指控於民國111年12月26日13時47分許，騎乘腳踏車返回住處，行經張姓男子的田地旁，以不明方式點火引燃，放火燒燬屬張男的農作物，衍生公共危險，因此遭到移送並起訴。

但是鐘男辯稱，「當天我確實有騎腳踏車經過案發地，我有在馬路旁邊小便後，我就回家了，當時並沒有進入路旁農田内，當時該農田本來就有在燃燒了，並不是我縱火的。我當日只有攜帶撈魚跟放魚的網子出門而已，我沒有攜帶可以縱火的器具。」

法官勘驗現場監視器後發現，張男雖有行經案發地並停留，而且有彎腰之動作後，但無法確認做何事，他離開後不久即發生起火燃燒；但檢警警提出鐘男彎腰影像，並查無其他積極證據可證明鐘男有放火行為，因此判無罪。

檢方不服提出上訴，強調鐘男事發前曾與農田主人有糾紛。他的「彎腰動作」，推斷就是在縱火。

高分院二審法官認為，監視器畫面僅拍到鍾男曾停留在事發地點、做出彎腰動作，並無積極證據可證明他有縱火行為，一審諭知無罪並無違誤，因此駁回本本案，仍可上訴。