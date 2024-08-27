上班注意 貨車吊桿勾到電線桿倒下 南崁交流道大堵塞 09:022024/08/27 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹區中正路一帶因大貨車吊桿未收勾到電線，導致路中間的燈桿倒下。（蘆竹警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日上午6時許，桃園市蘆竹區中正路一帶因大貨車吊桿未收勾到電線，導致路中間的燈桿倒下，造成南崁交流道嚴重堵塞，所幸無造成傷亡，目前蘆竹警分局已在現場疏導，並移請桃園市交通局派員處理。 桃園啤酒節嗨翻藝文廣場 現場再抽機票、電動車 凱米颱風致河水混濁憂無水用 桃復興區啟用備援水井 桃園富岡鐵道藝術節登場 廢鐵化身裝置藝術 #桃園市 #南崁交流道 #堵塞 #電線 #貨車 【樂齡幸福情報站】 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃知道威秀影城預計9月中旬開幕 試營運訂票逾5成 14:442024/08/24 生活 國道一號北上「機場系統」匝道 貨車翻車匝道封閉 16:132024/08/23 社會 營造場辦親子日 到山腳消防體驗防災艱辛 19:482024/08/25 寶島 「毒梟御用律師」多次洩密製毒集團 桃檢起訴求處重刑 13:422024/08/23 社會 桃園永安空汙、落塵嚴重 里長批影響觀光 15:392024/08/26 寶島 桃園店子湖垃圾場覆土掩埋 環保局：待焚化爐整改後逐步清除 18:332024/08/23 社會 桃園首屆淨零生活節推廣綠色消費 跨局處合作邁向淨零目標 17:102024/08/24 寶島 引擎過熱！凶猛火舌吞噬貨車 駕駛及時逃生無傷亡 16:402024/08/26 社會 貨車卡限高動彈不得！ 陸警用「蹦迪」來排解 網友：來個舞曲不為過 06:002024/08/24 社會 在家對面卻不能讀！桃園平鎮南勢國小達總量管制 12:112024/08/24 生活 桃知道8／26試營運 威秀影城外還有雞湯大叔、52TOYS 17:162024/08/25 寶島 桃園龍潭透天住宅清晨大火 一家6口驚險逃生獲救 10:542024/08/25 社會 不滿航空城拆遷補償評點過低！民眾扛神尊到桃市府前抗議 17:412024/08/23 社會 解決客運駕駛荒 桃園擴大徵才媒合74人 15:422024/08/24 生活 遇到女駕駛「開門殺」 騎士被撞進大貨車底下！結局出乎意料 21:092024/08/23 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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