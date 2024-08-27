中秋佳節即將到來，不少民眾邀約親朋好友團聚烤肉時，柚子都是不可或缺的應景水果。永康奇美醫院藥劑部藥師王政凱提醒，許多藥物都與柚子有交互作用，民眾用藥前應詳閱藥袋上的注意事項，有任何疑問請諮詢藥師或醫師；服藥期間若發生嚴重不良反應，更應馬上就醫。

王政凱表示，葡萄柚與柚子同為芸香科柑橘屬，均含有名為─呋喃香豆素（furanocoumarin）的成分，該化合物在身體裡會抑制肝臟中的代謝酵素（CYP3A4），以及存在於小腸、肝臟及腎小管的醣蛋白（P-gp）作用，進而延長藥品的代謝，導致藥物血中濃度上升，往往會發生不良反應。

王政凱指出，凡經由上述代謝途徑的藥物，都會受柚子影響，比較常見的類別，包括降血壓藥、降血脂藥、抗心律不整藥、抗凝血劑、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥以及抗癲癇藥物等。

問題是，「有這麼多藥物，怎麼知道哪些藥會被影響呢？哪些不會呢？」王政凱說，只要藥袋上有註記「不可與葡萄柚併用」，就是會被影響的藥物；至於「如果不吃藥物或與藥物做間隔，是不是就能吃柚子了？」答案還是不行，因為柚子影響藥物代謝的作用可以長達2至3天，再加上慢性病用藥不建議隨意暫停，因此為了維護用藥安全，建議服藥期間都不要吃柚子。

另外，吃烤肉配啤酒也是中秋節一大享受，王政凱提醒，酒精會影響藥物的代謝，像是使用降血糖藥或胰島素的患者，因酒精會抑制糖質新生作用，容易導致低血糖的發生；酒精還會增加鎮靜安眠藥物的吸收，加強中樞抑制的作用產生副作用；使用抗血小板藥物的患者也要注意，酒精可能會增加阿斯匹靈胃腸出血的風險。