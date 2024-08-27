被封為「情色教主」的雪碧（方祺媛），先前才跟遊戲實況主Toyz（劉偉健）因公然辱罵而槓上。曾大方表示從18歲就開始「修修臉」的她，最近自曝整型整出後遺症，因為提眼肌提太多次，導致眼睛合不起來，睡著時有如「死不瞑目」的慘狀也曝光。

雪碧日前發文曬出自己拿到的一堆藥袋，並寫下：「提眼肌提太多次，眼睛蓋不起來，睡覺像『死不瞑目』，我的朋友睡到一半都被我嚇醒……大家整形不要像我這樣要求極緻，乾眼症、角膜潰瘍脫皮什麼都來！每天都是眼睛刺痛滴藥水流眼淚，愛美的代價很大！！」

雪碧曬「死不瞑目」照及分享拿到一堆眼藥水。（圖／翻攝自方祺媛臉書）

而照片中雪碧躺在被窩裡，表情放鬆但唯獨眼睛合不起來，看起來根本不像真的睡著。網友笑說：「這樣睡覺真的會嚇到人」、或建議她「眼罩戴一戴」。雪碧過去就大方承認是後天美女，有容貌焦慮症，還表示自己如果一個月沒有去醫美診所微調，打個肉毒桿菌或玻尿酸，就會全身不舒服，對自己原本外貌相當沒自信。

雪碧透露全身上下花了800萬整形。（圖／翻攝自sprite0719ss IG）

雪碧更表示，自己第一次整形大概是高中時，後來陸續做了墊額頭2次、雙眼皮5次、臥蟬、鼻子4次、下巴2次，抽脂肪補臉5次、全身抽脂6次、抽脂墊胸、墊屁股、天鵝頸、貴族手術，砸了至少800萬台幣。最可怕的是做額頭拉皮手術，回憶當時頭皮被切開，術後頭上充滿血水，自嘲：「我覺得我的腦漿好像快爆出來了」。先前她到韓國遊玩順便拍了X光，才發現不只額頭有骨釘，「連八年前，下巴假體都有快3公分長的釘子」，驚訝說自己「臉像是拼圖拼起來的」。