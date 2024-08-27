周一台積電ADR、輝達及費城半導體指數皆收黑，台股今（27日）走勢受到影響，以22179.21點開出，隨後下跌逾130點，權值股台積電挫低6元，觸及944元，涉入新光金併購案的三大金控股交易仍是焦點，新光金平盤震盪後下跌近1%、中信金與台新金也挫低近1%。

台股昨（26日）未能延續早盤大漲近200點的氣勢，尾盤漲幅收斂，終場收在22240.12點，上漲82.07點。成交量為3464.29億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超53.15億。自營商賣超29.29億，投信買超27.64億，外資及陸資賣超51.5億。

周一美股四大指數開高走低，資金出現輪動，並觀望輝達財報表現，道瓊創下歷史新高，費城半導體指數挫低2.51%，台積電ADR下跌2.21美元（或1.29%）至169.07美元，輝達下殺2.25%至126.46美元。

科技巨頭漲跌不一，蘋果與Google母公司Alphabet上漲近1%，亞馬遜與Meta則分別出現下跌近1%與超過1%的狀況。當聯準會主席鮑爾表態，調整利率政策的時間已到之後，交易員預測聯準會在9月降息1碼的機率高達74%，若勞動力市場進一步疲弱，降息規模有機會擴大。

目前台股資金高度關注輝達財報結果，將於美東時間28日盤後公開，成為短線的變數之一。工商時報報導，第一金投信分析，台股前景憂喜參半，看跌與看漲期權活動減少，反應投資者觀望態度，留意潛在市場變化與地緣政治事件影響性。