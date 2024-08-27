中職台鋼雄鷹旗下「WING STARS」隊員一粒（趙宜莉），因為擁有精緻娃娃臉，神似「圍棋女神」黑嘉嘉，再加上跳球員葉保弟應援曲模樣可愛，粉絲瞬間暴漲，還被封為新一代的啦啦隊女神。不過曾是熱度中心的她，近期卻被發現怎麼新聞及關注度大不如前，因此好奇發文詢問：「為何一粒這麼快就不紅？」對此，其他人也點出背後殘酷的原因。

一名網友日前在PTT以「台鋼一粒這麼快就不紅，是因為球員不強嗎？」為題發文，表示先前一粒憑藉葉保弟的應援爆紅，甚至在大巨蛋應援時還推出了「粒寶特區」。但是最近卻沒看見她的新聞了，「堪比煙火一樣絢爛而短暫」。讓原PO好奇，「造成這種現象難道是因為葉保弟不夠強嗎？導致一粒沒辦法跳那首成名曲。之前流量大成這樣，跟現在相比本人也會很不習慣吧，有沒有一粒要怎麼再次崛起的卦？」

一名網友日前在PTT以「台鋼一粒這麼快就不紅，是因為球員不強嗎？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，掀起了一陣討論。其中不少網友表示，原因是在於一粒被同隊的安芝儇輾壓，「最近的韓國啦啦隊話題性直接輾壓本土啦啦隊，現在提到台鋼啦啦隊都是安芝儇」、「小安吸走目光」、「安芝儇正，大又會跳」、「安芝儇太頂了」，更直言「市場是殘酷的」。

有不少網友認為，一粒人氣崩跌是因被同隊的安芝儇輾壓。（圖／翻攝自安芝儇IG）

此外，還有人點出一粒的缺點，認為她笑容不夠、舞蹈不夠強等，「感覺一粒的笑容太少不夠陽光，看看雅英，笑容好甜」、「韓國的比她正比她會跳」、「跳舞不夠強啊，一樣的舞別人跳就比較好看，一下就比下去了，啦啦隊光漂亮還是不行阿」、「因為保弟就沒上場機會啊」。不過也有人心疼一粒，「紅了被到處攻擊，低調了又要被檢討」、「還是很紅啊，比較低調內向而已」。