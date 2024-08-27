京華城容積獎勵爭議，前台北市副市長彭振聲26日赴議會專案調查小組說明約3小時，證實京華城找前台北市長柯文哲後，柯即由上而下交辦。柯文哲今（27日）最新回應，要開記者會把事情講清楚，但也坦言要看會計師公會能不能配合。

柯文哲今日一早出門就被記者堵麥，對於彭振聲昨在北市議會稱京華城爭議是柯文哲交辦，他回應，「我跟你講，這樣好了，我看喔，來開一個記者會把這件事情講清楚。」

民眾黨黨主席柯文哲。（陳俊吉攝）

但媒體追問甚麼時候會開記者會，柯文哲則說，「那個帳…還要等那個…看會計師公會到底能不能配合，因為那個量實在太多了」，至於會計師公會有無回覆？柯說「要依序找人啊！」

另外，準備作為民眾黨中央黨部的台玻大樓3樓遭爆沒有申請許可，卻已經在進行室內裝修，柯文哲回應，「他沒有在開工啊！」而民眾黨前立委蔡壁如也被爆政治獻金假帳爭議，柯文哲沒回應，「蛤」了一聲就上車離開。