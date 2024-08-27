日本大分縣知事佐藤樹一郎化身超級推銷員 ， 8月26日於大倉久和飯店舉辦大分縣招商研討會以及觀光旅遊、農水產品等的宣傳活動。佐藤知事表示，大分縣位於日本南側的九州地區，擁有優越的地理位置、便利的交通網絡，縣內有鋼鐵、石油、化學、半導體、電氣、汽車、精密機器等幅員廣大的眾多知名日本企業均衡布局，也是許多國外企業積極進駐的地區，製造品的出口量是九州的第二位。

大分縣在外國企業進入市場後，也會提供商業夥伴配對和人力資源發展等各種詳細的支援方案。在此次研討會中，佐藤知事為到場嘉賓們演講「大分縣的布局環境及其優越性」介紹大分縣的魅力、以及大分縣對海外企業所提供的支援方案等利多的訊息。日本海外商業振興機構 JETRO（日本貿易振興機構）大分貿易情報中心的所長中村志信，也詳細闡述「日本的商業環境與JETRO針對 外國企業之商業支援政策」。

佐藤知事表示，大分縣位於日本南側的九州地區，擁有優越地理位置、便利交通網絡，製造品的出口量是九州的第二位。(圖/日盟國際提供)

有鑑於半導體產業已是社會運作之基幹，臺灣與日本的地緣關係及產業供應鏈具有高度互補性，因此，此次由集結 100 多家大分縣半導體相關企業的 「大分縣LSI集團（cluster）形成推動會議」企劃委員長 鈴木清己，為大家介紹「大分縣對於振興半導體的措施」，期待能促進臺日雙方能在半導體、電子設備、零組件、機械、精密加工等各領域之間的合作。

大分縣是日本的溫泉大縣，不僅擁有日本最多的溫泉泉源數和湧出量， 更有著名的「別府」、「湯布院」等溫泉聖地，吸引大量的海內外遊客。2023年度，從台灣前來大分縣旅遊的遊客人數達11萬人次，因此，在「大分縣之夜」交流晚宴中，更安排了與台灣旅遊業者之間的交流活動。

『大分縣之夜』設有大分縣旅遊及產品的展覽攤位，更帶來數度獲得日本第一的「大分和牛」、全日本生產量第三名的「養殖鰤魚」(圖/日盟國際提供)

『大分縣之夜』現場設有大分縣旅遊及縣產品的展覽攤位，更帶來數度獲得日本第一的「大分和牛」、全日本生產量第三名的「養殖鰤魚」以及甜美多汁的「日田梨」等大分縣引以為豪的品牌產品，讓大家用舌尖感受大分縣品牌食材的魅力與美味，促進大分縣與台灣之間的觀光、文化、與經貿交流，並推廣大分縣在臺灣的知名度與魅力。