大陸官媒《中國建設報》27日報導，大陸住房城鄉建設部23日在「推動高品質發展」記者會指出，研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，構建全生命周期房屋安全管理長效機制。目前，上海等22個城市正在試點。房屋養老金個人帳戶透過繳納住宅專項維修資金，已經有了，試點的重點，是政府把公共帳戶建立起來。

華中師範大學經濟與工商管理學院副院長、湖北住房改革與發展研究會會長陳淑雲表示，房屋養老金，是指為保障房屋建築在全生命周期中能安全正常使用，需對房屋建築主要結構及其附屬設施設備進行定期檢測、養護、維修、更新的資金。房屋養老金由個人帳戶和公共帳戶兩部分組成。其中，個人帳戶透過繳納住宅專項維修資金，目前已經有了，「試點的重點是政府把公共帳號建立起來」。由地方政府通過財政補一點、土地出讓金歸集一些等方式籌集。

「事實上，公共帳戶的資金並不需要老百姓出錢。」大陸全國政協委員，中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長柴強說，建立房屋養老金制度，實際上還會減輕老百姓經濟負擔。從理論上講，保障房屋正常使用及安全的維修更新等費用應由房屋所有權人承擔。政府建立房屋養老金公共帳戶後，有關費用就可以由房屋所有權人以外的管道來解決了。

「建立房屋養老金制度目的，就是保障房屋全生命周期的安全，讓民眾住上好房子。」

對於房屋養老金用途，閻建軍認為，個人帳戶是在已經運轉20多年的住宅專項維修資金制度的基礎上建立，無需民眾在現行制度之外另行繳納資金。建立房屋養老金制度，就是讓住宅專項維修資金有序有效運轉起來，為電梯保險和外牆面保險等籌資，解決民眾燃眉之急。

而公共帳戶資金除了用於公共體檢外，也可用於房屋應急托底保障。在外牆脫落、房屋滲水、電梯故障等緊急情況發生時，可拿來用於及時排險，對於沒有繳存專項維修資金或者維修資金使用存在困難的房屋，先行墊付資金開展緊急維修，消除安全隱患。「其實，還是為了築牢房屋安全防線。」