經濟學中，知名的「大麥克指數」計算了世界各地實質購買力，如今因為台灣餐廳鼎泰豐進駐紐約市，新聞網站順勢推出「小籠包指數」，指出同樣價格購買鼎泰豐小籠包，台北能買到的數量是紐約的3倍，全球大都市幾乎都比台北貴，僅吉隆坡略為便宜。

英國《經濟學人》（The Economist）雜誌1986年推出「大麥克指數」，利用各國麥當勞餐廳的大麥克售價來比較世界各地實質購買力。最近來自台灣的知名餐廳「鼎泰豐」今年7月在紐約盛大開幕，吸引大量人潮，美國新聞網站Axios也提出「小籠包指數」，依全球超過170間鼎泰豐分店的價格與數量來比較各地購買力，計算結果竟與大麥克指數驚人相似。

Axios' Soup Dumpling Index: How Din Tai Fung prices compare around the worldhttps://t.co/DUABuysog5 pic.twitter.com/DOT1bWL2kN — Amy Qin (@amyyqin) July 31, 2024

Axios報導，在紐約、拉斯維加斯或倫敦吃鼎泰豐小籠包成本最高，而在台北或吉隆坡則最划算。同樣10美元（約台幣318元），倫敦只買得到4.3顆小籠包，拉斯維加斯4.4顆，紐約5.4顆，洛杉磯5.7顆，東京6.6顆，雪梨7.5顆，北京12.1顆，台北則達15.7顆，而購買力最強的地點是吉隆坡，有16.6顆。

這與大麥克指數的結果相似：馬來西亞與台灣的大麥克價格比美國便宜約57%；這兩國購買鼎泰豐小籠包則比美國便宜約66%。在紐約要吃到10顆小籠包得掏出18.5美元（約台幣589元），但在台北只要花新台幣250元就能享用12顆。

從小籠包指數來看，紐約或倫敦居民的實質購買力輸給台北或吉隆坡的居民。另外，相較於新台幣或馬幣，美元和英鎊的價值則被高估。

然而，價格不僅取決於生產成本，還取決於消費者的能力。曼哈頓擁有大量對價格相對不敏感的有錢人，他們外出用餐的每人預算遠超過100 美元（約台幣3千元）。因此，有許多客人願意花錢吃鼎泰豐，而鼎泰豐也因此大受歡迎，暫時沒有計畫調降餐點的價格。

不過，目前的台北鼎泰豐部分品項目前已經調漲價格，「小籠包」每1籠10顆的售價從250元調漲至280元，約等於1顆漲3元，另一項人氣商品的「絲瓜蝦仁小籠包」，1籠也要380元，而「松露小籠包」1籠（5顆）更是要500元大關，平均1顆100元，日後想吃的朋友可要準備好錢包。