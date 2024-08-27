在攸泰科技副總暨睿剛電訊協同創辦人李柏成的主導下，該團隊正式成立，成員約七至八人，涵蓋了產品部、業務、工程、通訊、電池、機構設計等多個領域。該團隊以「小而精」的特性迅速發展，並得到外部合作夥伴如向成電子的支持，共同推進無人機的研發工作。由於無人機專案初期，團隊面臨著如何獲得公司投資、資源有限、內部協作及技術整合等多方面的挑戰。由於無人機產業對於攸泰科技與睿剛電訊來說屬於新創事業體，因此團隊必須不斷說服公司管理層投資此潛力產品。團隊透過製訂商業計劃書、進行國內外市場調查，並且積極與國內外的客戶接洽，最終獲得了管理層的支持。

睿剛電訊資深業務經理唐述鋼表，面對新產品線，內部組織的整合是關鍵，要建立專屬的制度與流程讓專案能順利發展，同時也要透過外部資源如合作夥伴向成電子、或專業無人機飛手以及影像處理的廠商，不斷優化團隊能力，才能逐一突破各個關卡讓無人機研發順利推進。

目前睿剛電訊無人機已進入開發第二階段，並即將進入量產。攸泰科技與睿剛電訊以台灣作為無人機孵化器據點並且計劃將這款無人機推向國際市場，憑藉其在慣性導航、精準定位及低軌衛星技術整合的優勢，與全球競爭對手展開較量。攸泰科技與睿剛電訊不僅展示了台灣在無人機技術上的進步與軟硬系統整合的能力，更突顯了小而精的敏捷團隊在面對龐大專案時的無限潛力。未來攸泰科技與睿剛電訊將繼續推動MIT無人機設備在全球市場上的擴展。