台灣速食品牌多元，不管是傳統巨頭麥當勞、肯德基，還是新興的韓式美式炸雞餐廳，都以美味特點及快速出餐優勢受自家粉絲擁戴，好比SUBWAY便是以新鮮健康潛艇堡聞名，不過就有網友好奇問，SUBWAY在國外明明很紅，「為什麼在台灣卻不流行？」不少網友除了直言貴以外，更點名一大致命傷讓它優勢不再。

有網友在PTT發文說，國外很多人常吃三明治當正餐，也有很多類似SUBWAY的店家可選，但在台灣卻被麥當勞、KFC給比下去，「台灣是不是不流行吃三明治潛艇堡？所以SUBWAY才如此生意慘淡」；也有人說，每次經過裡面都相當冷清，「SUBWAY在台灣到底都誰在吃？怎麼都不會倒？」

有網友稱讚，因為健康飲食浪潮，讓部分人偏好吃得少負擔一些，「好吃又方便」、「沒同類型的能跟它爭吧」、「想吃健康點就會買」、「健人友善的速食」；但不少人也直言，「真的太貴而且吃不飽」、「動不動就破200，不如吃早餐店」、「乾脆買一碗沙拉都還比較划算」、「感覺料越給越少」、「盤子價，不然算好吃」。

更有人表示，SUBWAY副餐選擇性少、優惠也不多，「通常都還要另外去其他地方買飲料跟點心來配，就感覺麻煩」；另過去內用飲料可無限續杯，但2011年便取消這項福利，要續杯就需額外加價，當時就有人喊「太摳門了，不如去麥當勞買大杯飲料」、「以後都不加套餐」、「會吃SUBWAY都是因為這個的說」。