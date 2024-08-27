一名女子觀察到台灣人很喜歡買休旅車，她覺得休旅車坐起來很晃，尤其是開高速公路最有感，後座的人很容易暈車，但一票老司機認為休旅車和一般轎車相比，乘坐空間寬敞、視野好、安全性更佳、適合家族旅行、方便運載大型物品等，若坐起來會暈車，是駕駛人技術的問題。

原PO近日於《Dcard》指出，休旅車開高速公路很晃，加上底盤不穩，後座的乘客很容易暈車，但不少台灣人喜歡買休旅車，好奇原因。

文章露出後，網友點出休旅車5大優勢，包括乘坐空間寬敞、視野好、安全性更佳、適合家族旅遊、超市買大型物品方便載運等，留言中不少人原本開小型轎車，換成休旅車後紛紛直呼「回不去了」，「安全、空間大、視野好」、「轎車真的很矮，我們家的人偏高，腳很難放。」

也有老司機反駁原PO指休旅車坐起來易暈車的說法，表示完全是看駕駛人的技術，「你那是開車人的問題，我開休旅車，大家都坐得很舒服。」