美國政府不斷升級對大陸的晶片出口限制令，輝達受限於禁令只能提供降規版本，但華爾街日報(WSJ)披露，大陸AI公司正透過加密貨幣的去中心化技術，祕密大量取得輝達高端晶片，這種方式沒有違法，買方還可以利用區塊鏈技術隱藏真實身分。

報導揭露大陸取得輝達高端晶片的手法，前比特幣挖礦者Derek Aw，是協助大陸企業突破障礙的1名中間商，他首先說服杜拜與美國的投資人，出資購買超過300台內建輝達H100高階晶片的伺服器，再裝載到澳洲布里斯班的1個資料中心，這些伺服器3週後開始為北京1家公司處理AI運算作業。

大陸經由灰色網絡，遠端租用算力突破美國出口管制，Derek Aw這類「承包商」使用的平台，計價與支付方式的設計讓參與方有高程度的匿名性，買方透過加密貨幣支付。

Derek Aw透露，大陸AI公司為了進一步掩飾身份，通常透過新加坡等國的子公司進行交易，從去年底以來，他們平台上的大陸客戶遽增，這些客戶時常問是否有輝達晶片。

報導稱，上述這種去中心化的GPU模型服務正夯，曾在一間上海AI新創公司工作的Joseph Tse說，加州一家資料中心，設有400多台配備輝達H100晶片的伺服器，秘密協助上海公司訓練AI模型。