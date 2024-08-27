一項網路調查顯示，百花齊放的保健食品市場中，民眾最關注膳食補充品的成分、劑量高低等，其次才是產品的功效、包裝劑型與認證。因應消費者急卻維持健康活力，不為病痛隱憂所苦的強烈需求，被消費者稱為「超級益生菌」的太陽星全效克菲爾益生菌異軍突起， 2023年7月上市以來，已創下90%回購、斷貨4次等驚人紀錄。

太陽星全效克菲爾益生菌不是一般的益生菌，而是擁有醱酵乳桿菌、副乾酪乳桿菌、鼠李糖乳桿菌、瑞士乳桿菌、長雙岐桿菌、嗜酸乳桿菌、嗜熱乳桿菌，以及網路聲量極高的克菲爾乳桿菌M1等8支天王專利菌株，添加超級食物羽衣甘藍、藍莓，並首創以益生菌、益生元、後生元黃金三角配方打造的超級益生菌，一天一包，排便順暢又快速，維持消化道機能。

數萬名消費者回饋中，反應最多的一點，就是太陽星全效克菲爾益生菌「吃了就有感」，因為產品中加入的羽衣甘藍是歐美實驗證明「營養密度」最高的蔬菜，含有豐富多樣且對人體有益的營養素：維生素C可促進膠原蛋白生成，維生素K可促進骨質鈣化、活化肝臟與血液中的凝血蛋白質，葉黃素是眼睛的維生素，可預防眼部疾病。至於β-胡蘿蔔素則可增進皮膚與黏膜的健康。

藍莓具有和羽衣甘藍不同的營養成分，例如維生素A幫助牙齒和骨骼的發育與生長，維生素E具抗氧化作用，花青素有利糖分代謝等。雙重膳食纖維輕鬆補足消費者一日所需，是同類產品難以企及的優點。

除了同為超級食物的克菲爾益生菌、藍莓、羽衣甘藍之外，產品中還加了一種對改變細菌叢生態、使排便順暢很有幫助的成分：半乳寡糖。

半乳寡糖是一種天然低聚醣，在營養學上屬於水溶性膳食纖維，也是一種益生元，可提供腸道益生菌之營養來源，且不會被唾液及腸道消化酶水解，能安全抵達大腸，提供益生菌營養、增加腸道好菌數量，改善腸道規律性，緩解便秘症狀，還可加強腸道上皮細胞的屏障功能，減少病原體和外來有害物質的穿透，減少發炎和感染的機會。

8支天王專利好菌，超級食物羽衣甘藍、藍莓以及半乳寡糖等有益腸道好菌生長，改變細菌叢生態，構成了太陽星全效克菲爾益生菌對健康的諸多促進功能，例如幫助維持消化道機能、調整體質、調節生理機能、進新陳代謝，消費者因而認為它不是一般益生菌，而是對健康有益的「超級益生菌」。