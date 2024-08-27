建中、北一女是台北市高中第一志願，一名女律師發現，很多校友畢業2、30年，到了4、50歲還是很喜歡提到自己是建中、北一女的，讓她百思不解。話題引發討論，一票網友認為，讀名校有優越感很正常，還有人說「師大附中更誇張，從大學一路報班號，報到告別式。」

女律師日前在Threads發文寫下「為什麼40到50幾歲的人，都還是很喜歡提自己是北一女、建中的？」她說以前在辦公室，還有後來執業後遇到好幾個人都這樣，直言「有些成就真的停在那；有些現在也很棒，但還是很喜歡時不時提一下。」

原PO認為，剛考上建中、北一女或畢業不久後提這話題感覺還好，70多歲憶當年也很正常，但其他年齡區間沒事一直說，令她相當不解。

話題掀起熱議，許多網友共鳴「我爸84歲到現在還會提『以前我念建中多努力』」、「我媽媽70多歲，也還在說她是台大法律系畢業的。」

文章釣出不少校友，認為明星學校凝聚力很強，出社會遇到學弟妹也會特別照顧；一名男網友表示「我今年快50，當年建中校風自由，大家都以身為建中人為榮。」還有網友提到「這很正常吧，附中更誇張，從大學一路報班號，報到告別式。」

藝人黃豪平是師大附中校友，他曾在臉書發文解釋，學校有「班號」這個奇妙的傳統，從創校第一班開始就沒有「一年X班、二年X班、三年X班」，每個人都有屬於自己永遠不變的班號，像他是「1112班」，如果工作上遇到同校的人，大家就會報上自己的班號。