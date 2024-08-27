桃園市警察局刑警大隊偵查第八隊去（2023）年間接獲線報，檢舉有人製毒，報請新竹地檢察指揮偵辦，並與高雄市湖內分局等單位，共同組成專案小組，歷經1年蒐證及多次跟監，每次蒐證往返南北超過500公里，從竹苗山區一路追蹤至南部，終於發現製毒工廠隱身處所予以破獲。

據了解，專案小組蒐證後，見時機成熟，於本（8）月13日持搜索票執行收網，行動前特別調派保一總隊維安特勤隊協助攻堅突圍。不料，大批警力進入後，雖然有聞到製毒臭味，卻無法找到地下室入口。

正當警方到處搜尋之際，嫌犯所養的3隻狐獴不斷躁動，警方前往狐獴周邊查看，果然在飼養箱旁發現地下室入口，查獲K他命製毒工廠，並查扣K他命成品約23公斤、半成品約200公斤、先驅原料丁氧羰基K他命80公斤。

警方還分別在高雄岡山、台南南區查獲2處混合型毒品分裝工廠，並查扣K愷他命約2.4公斤、各式毒品咖啡包7千餘包、半成品、原料、分裝器具等物）、空氣槍4把、改造PPK手槍1把、15顆子彈及現金8302JI 萬元，順利瓦解地下製毒集團。

桃園市警局長吳坤旭表示，毒品、非法槍彈影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品、槍彈更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄。

呼籲民眾切勿以身試法；桃警團隊將持續強力掃蕩不法黑幫及槍毒集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護市民安居樂業之生活空間。

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