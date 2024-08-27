民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金申報不實爭議，清廉形象受創，未料，中市府顧問、民眾黨前立委蔡壁如也遭爆競選期間疑報假帳。對此，蔡壁如回應強調「依法申報」，並發文對在選舉期間來幫忙的志工們感到抱歉。

據《鏡週刊》今（27）日報導，蔡壁如2024年參選立委期間，涉以逾300筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，恐有偽造文書之嫌，蔡壁如昨則回應，其政治獻金都是依法申報。

蔡壁如今在臉書表示，在她選舉期間，好多的志工們跑來幫忙，都是當地的年輕人、普通的上班族，甚至也有家庭主婦、護理師，台中這麼大，他們從各個不同的地方趕過來，為的就是讓地方、讓家鄉生活環境變得更好，「所以我感謝他們，抱以尊敬的心，每個人來，我用最大的誠意都是用車馬費的名義支付給他們，謝謝他們對我的支持以及在選舉期間給予的所有建言」。

對於周刊的爆料，蔡壁如無奈表示，不曉得是數學不好還是刻意或惡意栽贓，把特定志工的車馬費後面多加了個零，變成她的選舉帳務「也有問題」，她也對幫忙的志工們說聲抱歉，報導讓他們受累了。

不過蔡壁如強調，她特別諮詢了會計師，一切合法合規，也謝謝大家的關心，並附上照片強調「今早，時有風雨，照常爬山運動」。