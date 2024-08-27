喧騰一時的1歲10月大男童剴剴遭劉姓保母姊妹凌虐致死案，劉姓保母姊妹今年4月遭依妨害幼兒發育、過失致死、偽造文書等罪起訴。陳姓女社工經檢方偵辦後，認定因訪視時曾發現剴剴受傷，卻未依規定確保剴剴身心狀況，3個月後剴剴送醫不治，陳女還與保母姊妹說謊，事後又造假部分訪視報告，台北地檢署今偵結，依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴陳女。

檢警調查，男童母親因刑案遭通緝，父親下落不明，去年9月新北市社會局轉介男童安置於台北市文山區，由兒盟委託劉姓保母全天照護，每月津貼約3萬元。

劉女只餵男童廚餘、燒焦食物，甚至在浴室進食，若不吃則痛毆，且白天常罰站男童，身體搖晃就痛毆，晚上睡覺用布條反綁男童雙手，像木乃伊般躺在嬰兒床。

去年12月，劉女發現男童呼吸困難，送醫搶救無效，12月24日平安夜死亡，劉女稱男童噎奶嗆到，但醫院發現他全身傷痕累累，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷4顆，通報檢警。北檢今年4月起訴劉姓妹妹。