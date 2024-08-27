當事人更新後續進度，稱鶴茶樓非常積極想處理此次問題。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

日前一名網友在臉書社團爆料，25日前往鶴茶樓北市晴光店買飲料，竟在飲料杯中發現多隻蟑螂屍體，貼文瞬間在網路上引起關注，當事人昨（26）日晚間更新進度，透露已與鶴茶樓相關人員見面討論，對方非常積極想處理此事；鶴茶樓也發布最新聲明，除了再次道歉外，也說25日有前往晴光店消費的所有顧客，都能憑發票、載具證明前往該店進行全額退費。

一名網友日前至鶴茶樓北市晴光店購買茶凍飲品，發現口感怪異後撕開封膜，隨後在杯中發現數隻蟑螂屍體，在網路上引起討論；官方火速宣布該店暫停營業進行清消，並會展開內部調查，加強所有員工的衛生培訓；台北市衛生局也說已派員前往，重點查核人員衛生、作業場所清潔、病媒防治及設備管理等，並要求業者立即改善。

苦主昨日在臉書「爆料公社二社」更新進度，透露26日已與鶴茶樓總公司負責人、加盟店店主及督導等人碰面詳談，雖然因為本次事件蒙上陰影，但能感受到鶴茶樓勇於面對錯誤、檢討改進的積極態度。

鶴茶樓也發表最新聲明稿，指出喝到異物的顧客已接受急診檢查，所有醫療費、交通費等公司都會全權負責，晴光店的稽查作業會持續進行至本周五（30日），期間將暫停營業，已同步請全台門市安排消毒工程，保障消費者健康與權益，並要求未來都須定時貼出消毒公告。

鶴茶樓說，此次事件發生於8月25日，為向顧客致歉，當日曾前往晴光店消費的民眾，可於下周一至下周三（9月2日至9月4日）營業時間，憑消費發票、載具證明回到晴光店進行全額退費。