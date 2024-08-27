●美國商務部公布，7月耐久財訂單月增9.9%，優於市場預期的月增5%，並扭轉了6月的月減6.9%。排除運輸設備後的耐久財訂單月減0.2%，比市場預期的月減0.1%疲弱，反映企業對投資轉趨謹慎。

●加拿大政府跟進美國，周一宣布自10月1日起對中國電動車加徵100%進口關稅，以及自10月15日起對中國鋼鋁材加徵25%進口關稅。這些關稅措施適用於所有自中國進口的電動車，包括特斯拉在中國製造的電動車。此外，加拿大政府亦針對電池、半導體和太陽能產品實施第二個為期30日的諮詢期，預告未來也可能推出關稅措施。加拿大總理杜魯道表示，中國電動車產能過剩，以及中國政府補貼電動車產業對其他國家企業不公平，迫使加國採取關稅措施因應。中國駐加拿大大使館稱此舉是「保護主義」和「政治操作」，並稱加拿大無視世界貿易組織（WTO）規則，此舉將破壞兩國正常經貿合作，並損害加拿大消費者與企業利益。

●里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，他對降息採取的是一種「測試與學習」（test-and-learn）的做法，「美國通膨率仍比聯準會設定的2%目標高出半個百分點，且降息後可能會推升對住房和其他商品與服務的需求，進而帶動通膨回升」。這意味著這位今年在聯邦公開委員會（FOMC）具有決策投票權的央行官員可能支持首次降息25個基點，而非有些分析師所預期的50個基點。

●舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示降息時機已到，可能會從調降借貸成本25個百分點開始。但她也表示，如果勞動力市場出現惡化或任何疲軟跡象，那麼採取更積極的立場將是合適之舉。戴利今年在FOMC擁有貨幣政策的投票權。

●日圓一度漲0.64%，報143.45兌一美元，創下3周新高。聯準會主席鮑爾上周五暗示即將在9月降息，而日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）上周五則表明只要通膨和經濟數據持續符合央行預期，那麼日銀將進一步調升利率的立場就不會改變，再加上中東局勢升溫帶動避險需求，都給日圓帶來提振。美元指數一度跌至100.53，創下8個月新低，但隨後反彈一度漲0.2%，至100.923。

●利比亞部分油田可能停產，加上黎巴嫩真主黨與以色列互轟使中東緊張局勢升高，周一紐約期油收漲2.59美元或3.46%，報每桶77.42美元。倫敦布蘭特期油收漲2.41美元或3.05%，報每桶81.43美元。

●聯準會即將降息，以及中東局勢升溫，周一紐約期金收漲0.3%，報每盎司2555.2美元。現貨金一度漲0.57%觸及2526.89美元，逼近歷史高點2531.6美元。