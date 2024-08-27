周一泛歐Stoxx 600指數收盤接近持平，小跌0.08點或0.02%，為518.05點。該指數在前三個交易日均有所上漲，目前仍徘徊在近一個月高點附近。

在市場關注焦點轉向輝達(Nvidia)周三財報的公布之際，歐洲半導體股下跌。

科技股領跌1%，其中艾司摩爾(ASML)、ASM國際(ASMI)、愛思強(Aixtron)分別跌2.66%、1.56%、2.62%。

本周五即將公布歐元區通膨初值數據。此外法國、義大利、西班牙的CPI數據，歐元區工業數據也將在本周陸續公布。

德國股市收盤跌0.1%；稍早公布的一項數據顯示，德國8月商業信心有所下滑。

ING的全球總體主管Carsten Brzeski說，德國經濟似乎又回到一年前的水準，成長落後於歐元區水準，幾乎沒有任何改善跡象。

德國的GDP、就業、零售銷售數據都將在本周公布。

市場目前緊密關注本周五即將公布的美國個人消費支出(PCE)數據，以找尋聯準會九月降息的更多跡象。鮑爾在最近一次演講說，寬鬆政策的時機已到。

相較之下，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane則顯得謹慎，他說，仍需要限制性貨幣政策，因為還沒有確定通膨問題是否已解決。

利率敏感的房地產股領漲1.2%，其中德國房地產公司Vonovia升近4%。

在個別股票方面，義大利電信升2%，稍早新聞報導指出，義大利銀行家Claudio Costamagna正在]擬定一項計畫，招集一群有興趣的人，購買維旺迪(Vivendi)在義大利電信的持股。

瑞士太陽能面板製造商Meyer Burger大跌45%，為創紀錄跌幅；此前該公司停止了科羅拉多州的建廠計劃，並且推遲了財報的公布。