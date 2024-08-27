WWE is saddened to learn that Sid Eudy has passed away.



WWE extends its condolences to Eudy’s family, friends and fans. pic.twitter.com/oh7xF5OCEG — WWE (@WWE) August 26, 2024

WWE、WCW前職業摔角手瘋狂席德（Sid Vicious、Sycho Sid，本名Sid Eudy）於美國時間8月26日癌症去世，享壽63歲，他的兒子在網路宣布這個消息，WWE隨後發文哀悼。席德拿過兩次WWE世界冠軍（當時稱為WWF）以及兩次WCW世界重量級冠軍，他是當年WCW與WWE聯盟爭霸戰的鮮明角色之一。

席德年輕時是個彪形大漢，擂台登錄身高為206公分、144公斤，以凶惡的打法著稱，但在業界最有名的是他2001年的斷腿事件。當年席德從WWE轉投WCW，在付費收視的冠軍賽出場，他從角柱跳下以右腳飛踢對手，但是中途失去平衡，左腳在著地時造成開放性骨折。席德小腿的腓骨和脛骨都折斷，儘管隔著長靴仍能看出他小腿斷成兩截，由於那是現場直播，殘酷的鏡頭讓觀眾留下深刻印象。

醫師診斷的結果是席德「永遠無法跑步了」，席德努力復健並在數年後重返擂台，那時WCW已被WWE吞併，席德返回WWE未能再創高峰，也沒有入選摔角名人堂。

席德曾對媒體揭露斷腿事件的真相，原因是WCW高管勞倫納特斯（John Laurinaitis）堅持要求他在比賽中做出高空招式，席德表示自己身軀龐大不適合這麼做，最終他被迫使用不熟悉的跳踢才導致慘劇發生。