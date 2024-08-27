美韓同盟宣布，26日起至9月7日止，在南韓東部海域舉行「雙龍24」（Ssang Yong 24）兩棲登陸聯演，除由美韓陸戰隊首度建立聯合指參體系主導演訓，南韓去年9月成立的「無人機作戰司令部」，也首度部署無人機執行任務，藉此提升聯合防衛作戰能力。

美軍新聞稿表示，在東南部城市浦項和東海岸地區舉行的「雙龍」聯演，內容想定應對北韓入侵威脅，並出動南韓海軍兩棲突擊艦「獨島號」（LPH-6111）、「馬羅多號」（LPH-6112）、美海軍兩棲突擊艦「拳師號」（LHD 5）等40餘艘艦艇；搭配美軍F-35B戰機、南韓MUH-1直升機、C-130運輸機等40餘架戰機，以及最新銳的「兩棲戰鬥載具」（ACV）、南韓40餘輛兩棲突擊車（KAAV），執行兩棲登陸作戰。

南韓「韓聯社」則說，相較於以往美韓部隊由各自指揮部協調作戰，此次則首度由美韓陸戰隊組成聯合指參單位，主導大規模海空演習；而英國皇家海軍陸戰隊也繼去年之後，派遣部隊共同參與。除創下2018年以來，歷次演訓規模新高，雙方也透過一系列任務規劃、後勤調度與投射作戰演訓，模擬師級登陸作戰行動，提升兩軍作業互通性，維護區域和平穩定。