隨著聯準會主席鮑爾23日在全球央行會議中明示9月降息，美股被持續看好，26日道瓊指數開盤即漲241點，創下歷史新高，讓投資人期待美國種種利多是否能持續反映在台股之上。國泰投信表示，歷史資料來看，Q4將進入科技業旺季，加上美國科技類股與台系供應鏈高度相關，本周可觀察輝達最新財報，有望刺激如台積電(2330)、聯發科(2454)、廣達(2382)之下半年營收表現，惟個股買進成本高，遇到股市震盪期間心態容易受影響，投資人可利用主動式基金逢低分批佈局方式介入。

梁恩溢表示，台股短線以個股表現為主，建議投資人可借道主動式基金介入，掌握上漲契機。國泰台灣高股息基金前十大持股中即包含台積電、鴻海、聯發科、廣達等受惠概念股，其中鴻海在21日宣布擴大海外投資，金額達新台幣268.72億元，鞏固電子代工龍頭地位；IC設計龍頭聯發科則在7月時寫下自身最強營收紀錄，獲利新台幣465.1億元，年增43.59%，手握輝達晶片訂單之外，更準備推出最新天璣9400旗艦手機晶片，下半年績效被看好。