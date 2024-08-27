超商貨架上商品持續推陳出新，各種限時品項紛紛登場，讓網友對於這些短暫上市的好物充滿期待，若再度回歸又可再掀搶購風潮。一名網友近期在社群發文表示，日前逛超商時忽然看見一款夢幻飲品重新登場，直呼「竟然回歸！我超想喝的！」許多網友也附和道，看到商品復刻後就立刻衝去買，App上優惠券甚至想搶還火速被搶光，受歡迎程度可見一斑。

有網友在PTT上表示，自己一直想念7-11去年推出的「冰精品生椰厚拿鐵」，「我超想喝的這杯終於回歸！這次感覺椰味有比去年濃一點，清甜感更明顯，但我覺得不會很甜，跟精品咖啡搭剛剛好平衡。」他更說，該項商品是他心目中最期待回歸的商品，「好在今年有回來！」9月3日前還有2杯160元優惠。

貼文一出掀起不少人討論，「生椰拿鐵也是我的愛！趁活動有先囤幾杯了」、「生椰拿鐵真的蠻好喝的」、「今天剛取一杯，真的好喝，我愛椰奶味，可惜沒有App優惠了」、「想搶嘗鮮優惠券，猶豫一下就沒了，很愛椰奶的說」、「推薦一定要多囤幾杯。」不過也有人稱，「我朋友今天有喝，他說很甜」、「覺得有點貴」、「椰奶味香，但偏淡」。

7-11看好植物奶市場持續成長，去年首度推出以「厚椰奶」與CITY PRIMA衣索比亞花香耶加雪菲精品咖啡結合的「冰精品生椰厚拿鐵」，今夏則再次回歸，號稱「比一般椰奶口感更滑順，提升精品咖啡原有香甜感與柑橘香氣。」並同步推出「CITY PEARL黑糖珍珠撞椰奶」，預計可帶動相關業績成長2成。