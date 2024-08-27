永豐集團創辦人何壽川涉挪用旗下公司資金及貸款，遭台北地方法院依加重特別背信罪判刑8年6月。案經上訴，台灣高等法院今（27）日宣判，何壽川改判刑8年8月。可上訴。

檢方指控，何壽川與李俊傑共同投資1788大樓，明知Giant Crystal只是李俊傑的境外紙上公司，仍指示永豐金海外子公司GC、永豐銀海外子公司SPC非法放貸6000萬美元；何事先與李俊傑密謀，將融資款兩成即1200萬美元、約新台幣3億元充作1788大樓的個人投資款。

檢方調查，何另指示永豐餘投控、元太科技，以預付上海辦公室租金為由，各挪用850萬美元給李，再以購買Giant Crystal可交換公司債為名掩人耳目；何還指示GC非法放貸給三寶集團旗下無實質營運的J＆R公司1億7700萬美元，台北地院2020年11月20日將何重判8年半。

本案共起訴20人，何壽川等6人判刑須入獄；3人可易科罰金；2人緩刑；9人無罪。

6位刑度須入獄者，合議庭認為，何居於本案主導地位，對集團各公司具實際影響力，肩負的忠誠義務及責任更重，故判刑8年6月最重；時任永豐餘董事長邱秀瑩判4年8月、時任土地開發部經理張金榜判4年6月、時任法務主管詹舜翔判刑4年、時任元太科技董事長劉思誠判刑3年5月、時任三寶集團財務經理王玉玲判刑3年7月。