國內詐騙事件頻傳，總統賴清德日前宣布，行政院已提出「打詐綱領2.0」，相關預算達73億，然而，根據一份相關調查顯示，在打詐相關議題上，數發部的負面聲量最高，達到12000多則，其次是NCC和金管會。

賴清德20日提到，行政院長卓榮泰已經將打擊詐騙列為施政最優先重點，推動打詐四法，讓打詐有更全面的工具，此外，明年編列的相關預算有73億，是今年的4.8倍，都對打詐更有利。他並提出包括掃黑，檢警調憲、數位、金融、電信等相關部會要合作在內的5點要求。

TPOC報告。（圖 / 取自TPOC官網）

TPOC台灣議題研究中心22日公布透過QuickseeK快析輿情資料庫，從今年1月1日至8月20日蒐集前述賴清德點名的單位的網路輿情聲量數據，結果顯示，數發部的負面聲量最高，達到12447則，網路好感度0.35；次高為NCC，負面聲量5615則，好感度0.33；第三是金管會（5080則），好感度0.71。

報告分析認為，會有這樣的結果，是數發部花費大批預算防詐，但成效不彰；NCC方面，除了曾被藍委徐巧芯等人批評無力監管電信業者，今年4月又傳出，NCC前委員蕭祈宏擔任二類電信業者公司顧問，該業者以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡遭起訴。