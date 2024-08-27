美國總統大選候選人賀錦麗與川普9月10日的辯論可能生變，雙方為了屆時麥克風是否靜音喬不攏，賀錦麗陣營要求全程開麥，川普陣營則希望沒有輪到發言權時，對手的麥克風靜音。賀錦麗陣營私下透露，希望全程開麥，是因為團隊認為賀錦麗能讓川普失去冷靜，突然迸出不當發言，知情人士更稱，川普面對賀錦麗時似乎會「驚慌失措」。

賀錦麗與川普的首場辯論可能生變，雙方為了麥克風是否全程靜音喬不攏。

美國政治新聞網站「POLITICO」26日報導，未免4年前辯論上川普屢屢插嘴、打斷拜登說話的混亂場面再度上演，6月27日拜登與川普的首場辯論上，拜登團隊要求未輪到發言時，對手的麥克風能靜音，不過如今民主黨候選人改為賀錦麗，賀團隊要求恢復全程開麥，這也是過去歷屆辯論會的慣例。

賀錦麗競選團隊資深顧問法隆（Brian Fallon）表示，他們已告知主辦的美國廣播公司（ABC）及其他有意主辦其他場次辯論的新聞台希望全程開麥，他稱，川普團隊希望麥克風靜音，是因為團隊不認為川普這90分鐘內都能「像個總統」。

不過賀錦麗陣營私下認為，不關麥是因為相信賀錦麗能讓川普失去冷靜，在麥克風開啟的狀態下迸出不當發言。一名熟悉雙方協商的人士透露，「如果他試圖打斷她，她很樂於和他交鋒」，該名人士更稱，川普面對賀錦麗時似乎會「驚慌失措」，「他很容易毫無節制地爆發」，這可能是賀錦麗團隊希望觀眾看到的。

事實上川普本人與他的競選團隊似乎不同調，團隊要求要有靜音機制，川普資深顧問米勒（Jason Miller）表示，原本同意出席美國廣播公司主辦的辯論，條件就是要和CNN辯論會時一致，他稱賀錦麗團隊不僅要求開麥，還要求能帶筆記，他譏諷賀錦麗如果沒有聰明到能記住團隊希望她回答的重點，那就是個問題。

不過CNN報導，川普本人26日在社群平台發文表示，他比較傾向全程開麥：「我們同意了同樣規則，但這對我來說並不重要，我寧願開啟，但協議是會和上次一樣。」