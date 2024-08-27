物價上漲，國旅消費也越來越高，一名網友日前與朋友在平日一日遊，結果玩一天下來，單1個人的飲食加遊樂園門票就噴了快2000元，而且是折扣後的價格，感嘆「窮鬼就更別想在外住宿了，睡一晚5000元消失術！」

原PO昨天（26日）在PTT發文，上周與朋友找了一個平常日出遊，沒有住宿也沒購物，光是吃飯和樂園門票等1個人就花掉快2000元，他還列出一天的明細，大略計算下單人的花費，午、晚套餐800元、遊樂園門票700元、停車費100元、星巴克飲料第二杯半價100元、置物櫃100元等，指他是趁打折的時候去的，不解費用怎麼還是好可怕。

看到這些花費，不禁讓原PO直呼，「窮鬼就更別想住宿了，睡一晚5000元消失術」，好奇大家出去玩一天都花多少錢比較正常？

貼文曝光後，引發許多網友熱議，有人認為「是不是比你日薪高」、「雙人套餐隨便都破千」、「這樣很省吧」，另一派人則指出「出去還在乎花多少錢，這點不正常」、「你每次出去都去遊樂園喔」、「出門就不要看價錢，要看價錢就別出門」。