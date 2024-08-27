紅豆食府千金蔡依珊和連勝文2006年結婚，育有2子，蔡依珊婚後依舊積極經營自己的事業，但也常在社群網站分享家庭生活日常。昨(26日)她久違談到另一半，分享吃早餐吃到一半，連勝文突然很有自信地說：「我們家狗狗好喜歡我」，讓蔡依珊瞬間安靜，內心吐槽打臉說：「不是當初最反對養寵物的...」。

蔡依珊昨分享吃早餐時，連勝文看著家中愛犬「憨憨」等他來才吃早餐，突然發自內心的開心家裡狗狗很喜歡他，蔡依珊沒說話，心想當時最反對養寵物的明明是老公。只是還來不及吐槽，連勝文又說：「所有小動物都喜歡我」，讓蔡依珊忍不住虧他：「你以為你灰姑娘喔」。

蔡依珊曬出家中愛犬憨憨照片。（圖／翻攝自蔡依珊臉書）

蔡依珊婚後仍經營自己事業。（圖／中時資料照）

蔡依珊接著曬出多張「憨憨」的照片，最後一張還附上連勝文「灰姑娘視角」的憨憨，響應國際狗狗日。好友李明璇說：「不知道我們家潘先生什麼時候才能讓我養狗狗（羨慕有憨憨）」，蔡依珊回：「我懂，測試看看？」其他網友回：「白雪公主也是」、「名字取得真好，憨」、「被灰姑娘戳到笑點」、「我怎麼覺得憨憨跟連有像」，蔡依珊又說：「大眼睛的連先生」。

蔡依珊曾出馬幫連勝文競選。（圖／中時資料照）

蔡依珊先前曬出一支和超商店員互動的影片，結帳時蔡依珊提醒：「我需要一個小袋子喔」，店員問：「兩塊的可以嗎？」蔡依珊突然開玩笑說：「你要說再（在）一塊」，接著比出愛心手勢，但店員完全沒聽懂，調情失敗。見此，網友回：「店員尷尬+問號」、「在一塊在一塊（連先生在後面冒火啊）」，王偉忠則誇：「喜劇泰斗」。