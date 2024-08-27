墾丁近日批評聲量不斷，從網紅Ru儒哥在墾丁大街買到一盒六片櫛瓜要價100元爭議，到國旅墾丁遊客人數雪崩式銳減，往日榮景不再等，引發熱烈討論。

墾丁「知名餐廳熄燈、6片櫛瓜」成熱門關鍵字

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「墾丁」近一週（2023/08/19-2024/08/25）探索概念出現，「冒煙的喬、國旅雪崩、6片櫛瓜、 別怪大家不去墾丁」等。先是營業21年的知名美式餐廳「冒煙的喬」，因近年墾丁觀光人氣下滑、人力不足問題，宣布9月結束營業。網紅Ru儒哥近日與工作夥伴一起逛墾丁大街，買了一盒六片的櫛瓜要價100元，讓工作人傻眼直呼：「這是王母娘娘種的櫛瓜是嗎？」也引起網友批評。

從觀光署日前公布的去（2023）年國人旅遊狀況報告中，曾經是渡假勝地的屏東墾丁，從2019年起就沒有進入前10名，據1至7月墾丁各遊憩區遊客數統計，除2月比去年同期成長外，其餘都下跌，1月更比去年同期少56%。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「墾丁」網路好感度低！負面高過正面4倍

另外，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「墾丁」近一週（2023/08/19-2024/08/25）網路好感度，可以看到正面聲量為14725筆、負面聲量為37096筆，網路好感度（P／N值）為0.4，負面聲量高於正面聲量4倍以上，可見網路上對墾丁留有負面評論。

在PTT上就有網友發問「墾丁遊客流量10年來跌7成怎麼搞的？」多數人點名物價高、交通不便是一大問題，「沒高速公路，交通麻煩」、「往來時間久、消費成本貴，去不值得」、「能去沖繩、北海岸，誰要去墾丁，你左營過去到一半就繞完北海岸了」、「住宿貴、物價高、交通不便、沒什麼好玩」、「飯店貴、食物貴，真的不如出國」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月19日至2024年08月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『墾丁』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。