餐飲業盛事《2024台灣米其林指南》將於今(27)日下午2時揭曉，一次公布台北、台中、台南及高雄4個城市的獲獎名單。接續上周公佈的必比登推薦後，本周迎來重頭戲《米其林指南》評鑑。台灣從2018年起加入《米其林指南》評鑑，今年邁入第7年，每年評鑑結果，不只餐飲業關注，成功摘星的餐廳，往往也成為饕客大飽口福的追星名單。

連續6年蟬聯米其林三星殊榮的「頤宮」，雙主廚之一的陳泰榮（早哥）離職，今年是否可以蟬聯三星備受業界關注。（本報資料照）

2023年至2024年，迎接疫後蓬勃發展的餐飲商機，不少米其林餐廳的星廚出走，開創自己職涯的新戰場，包括連續6年蟬聯米其林三星殊榮的「頤宮」，雙主廚之一的陳泰榮（早哥）被高雄國城建設旗下「萬象餐飲」延攬，擔任頂級粵菜餐廳「雋GEN」廚藝總監；米其林二星「請客樓」主廚林菊偉離職後，被「寶成鞋業」前董事長蔡其建延攬，主持位在台中西屯寶元紀總部開設的高檔新台灣料理餐廳「元紀」；同樣是米其林二星「RAW」餐廳前主廚黃以倫，在2021年離職後，獲「嘉林」餐飲集團邀請，在新開設的「RESTAURANT A」掌杓。

此外，二星「祥雲龍吟」2022年暫停營業後，日籍主廚稗田良平在大稻埕永樂市場商圈開設高檔日法餐廳「EIKA盈科」；還有亞都麗緻飯店內米其林一星的「天香樓」、「巴黎廳1930X高山英」、林明健創立的「Longtail」等餐廳，摘星名廚離開原本的餐廳，另謀他職。這些離開原本米其林餐廳的主廚，其負責的新餐廳能否順利摘星？原餐廳是否掉星？備受業界關注。

此外，連續6年蟬聯三星光環的「頤宮」、去年從二星躍為三星的「JL Studio」和 「態芮 Tairrori」，3間餐廳今年是否可以蟬聯三星，以及美食之都台南今年能否成功摘星，還有《2025年台灣米其林指南》評鑑將再新增2個城市，會是哪2座城市列入評鑑，都是本次《2024台灣米其林指南》焦點。