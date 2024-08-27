連鎖咖啡廳占位事件頻傳，一名網友昨天去星巴克喝咖啡，發現旁邊一桌坐了6位大媽，全部人竟然只點一杯飲料，還拿了一大堆衛生紙，其中一人大言不慚「這裡咖啡這麼貴幹嘛買，我都自己帶保溫瓶。」網友全看傻眼。

一名網友在Threads發文表示，昨天在北市一間星巴克喝咖啡，旁邊有一桌坐了6位大媽，全部人只點了一杯飲料，還拿一大疊衛生紙，而且聊天聊超大聲，其中一人抱怨「這裡咖啡這麼貴幹嘛買，我都自己帶保溫瓶。」

文章引起討論，許多網友猜測，這些人可能超級有錢但卻喜歡貪小便宜，「這一看就知道不是沒錢，是小氣又愛占便宜」、「去星巴克就最討厭遇到這種大媽團，好像是她們家開的一樣」、「就是有這種奧客，不想消費又占位不走。」

不過有網友替大媽團緩頰，認為說不定她們保溫瓶裡面是裝星巴克的咖啡；對此原PO解釋，當時有聽到工作人員在議論，員工其實對她們有意見，但只敢私下偷偷罵，沒有實際作為。