●Baird分析師Ross Mayfield表示，我認為科技股對於即將到來的輝達財報有點焦慮。市場處於一個相當健康的位置，但如果科技股落後，真的很難出現大漲行情。科技股的權重太大，而現在，它就像在扯後腿。

●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，我們認為聯準會將在9月、11月和12月各降息25個基點，因為他們想要市場知道他們沒有太晚動作，但同時他們也想要確保他們進入降息模式不會衝太快。

●Synovus Trust資深投資組合經理Daniel Morgan表示，輝達財報不僅是晶片的指標，也是整個AI產業的指標。如果輝達落後市場預期，投資人將拋售所有AI相關股。

●Piper Sandler分析師表示，市場漲勢擴散到小型股，有利於美股到年底的走勢，因此維持標普500指數到今年底的5800點目標不變。

●高盛表示，儘管美國科技股自8月初以來強勁反彈，但對沖基金賣出科技股的規模卻創下2個月來新高。根據截至8月23日的機構經紀業務數據，所有地區的科技股都湧現賣壓，其中，北美區科技股佔總體賣超量達86%。以行業區分，科技硬體、軟體、半導體和半導體設備股均呈現賣超。非必需消費品類股在賣超排名榜上排名第二，僅次於科技股。