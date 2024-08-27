分析師指出，台股一度跌逾百點，但晨盤當未破上周五低點，上櫃指數漲，中小型熱門股表現活潑。輝達財報即將在本周四公布，市場靜待結果，只要輝達財報繳出亮眼成績，加上籌碼面沉澱後，量能恢復至5000億以上，台股多方上攻動能將更加穩定。

盤面上，台積電開低走低，一度下探至941元；黑悟空帶動硬體升級，主機板族群喊燒，華碩(2357)、十銓(4967)等一馬當先，股價漲幅落在2%左右；SEMICON Taiwan9月4日登場，半導體巨擘齊聚可望再度成為全球的焦點，家登(3680)漲幅逾7%、映泰(2399)盤中漲4.5%；光通訊族群也見多頭火種，華星光(4979)、康全電訊(8089)、聯鈞(3450)漲幅在2.4~3%不等；東台(4526)訂單回溫，H2看俏，股價飆漲停31.95元；中信金(2891)、新光金(2888)及台新金(2887)同步回跌。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，觀察研調機構報告顯示，AI需求依然強勁，CoWoS先進封裝供應持續緊張，預期台積電先進製程的晶圓價格持續上調，也帶動台灣半導體設備、散熱，以及伺服器等相關公司業績表現，顯示台股有基本面支撐。

進入第四季旺季，張圭慧表示，包含手機、AIPC等出貨量亦看增，可樂觀看待台股後市。建議投資人可分批布局半導體相關ETF，掌握具產業前景、成長潛力的題材；亦可透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。