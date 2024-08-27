幾乎每個人都曾經歷過肚子痛，但醫師提醒，一旦合併流冷汗、解黑便、吃飽、飢餓時疼痛加劇等8種症狀時，務必要盡快就醫檢查。此外，當腹痛發生時，也可以利用「九宮格法」來初步分辨可能的病因，例如右上腹痛恐是肝、膽或大腸問題所引起。

台北慈濟醫院院長暨胃腸肝膽科主治醫師趙有誠在《健康2.0－名醫觀點》表示，於診間詢問腹痛病人病史時，常會讓其描述疼痛發生的位置，主要是利用醫學上所謂的「腹部九宮格」，來推測可能是哪個器官出了問題。整理如下：

1、上腹痛：可能是食道、胃、十二指腸、胰臟，或是膽囊出問題。

2、右上腹痛：可能是肝、膽或大腸的問題。

3、右中腹痛：可能是升結腸或輸尿管的問題。因為輸尿管所引起的疼痛，有時會從後面痛過來。

4、右下腹痛：可能是大腸、小腸，或是膀胱、輸尿管，以及卵巢或闌尾的問題。

5、下腹痛：主要是膀胱及婦科疾病所引起。

6、中腹痛：通常與小腸有關，但有時也可能是大腸的問題。

7、左上腹痛：大多為腎臟與降結腸的問題。

8、左中腹痛：可能是小腸、腎臟或輸尿管的問題。

9、左下腹痛：常見於卵巢或輸尿管所引起的問題。

除了腹痛位置外，趙有誠強調，肚子痛的形式也非常重要，若出現非常劇烈的疼痛，要懷疑可能是膽結石、輸尿管結石或內臟穿孔，需要盡快到急診就醫；另外，腹痛同時伴隨流冷汗、虛弱、解出柏油色黑便、嘔吐、嘔血，以及腹痛頻繁發作，或是吃飽、飢餓時疼痛加劇等情況，皆為警示徵兆，務必及早就醫檢查。