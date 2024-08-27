王陽明近期宣傳電影《角頭：大橋頭》的活動中，因拒絕和粉絲比愛心，隨後又在社群回覆「我不比娘砲的動作」而掀起風暴。事後他在出席活動時坦承上了一課，強調「沒有要傷害任何人」。如今風波才剛停歇，正妹YouTuber品子好大膽，又在王陽明面前使出「愛心哏」，當然，依舊慘遭拒絕。

YouTuber品子昨（26）日在IG限動上曬出與王陽明的同框合照，可見穿著黑色外套內搭白色小背心的品子伸出左手，試圖與身旁的王陽明比愛心；但王陽明卻以剪刀手回應並露出逗趣、搞怪的表情，讓品子幽默直呼：「可惡！看來現在還是不能比愛心」。

品子想與王陽明比愛心卻失敗。（圖／翻攝自品子IG）

王陽明是在17日到戲院宣傳電影時，面對女粉伸手想合比愛心，王陽明卻以拍手回應，事後更直言「我不比娘砲的動作」。而就是「娘砲」這兩個字，讓他遭到各界非議，認為有濃濃的歧視意味。話題甚至延燒到大陸，衝上微博熱搜。

「娘砲」風波後，王陽明在電影宣傳活動依舊展現高人氣。（曼尼娛樂提供）

不少人為他緩頰，認為是電影中「Michael哥」的人設太過強烈。而事隔多日後，王陽明出席媒體餐敘也回應，單純想做不同的宣傳方式，並坦承自己宣傳過頭了，「我真的寫了娘砲，的確不妥當，那不是我的本意跟用意，我能理解他們為什麼不開心，但我沒有要去傷害任何人」，強調可以理解為什麼會延燒成這樣子，「我有學到了，會學習當一個更小心的人、當更好的男人」。