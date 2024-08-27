為保護寵物犬與其他民眾的安全，不少縣市已規定於公共場合遛狗需使用牽繩，也要求帶狗出門需使用牽繩、運輸籠或推車等防護措施，不過一名網友近日發現，有騎士帶寵物犬出門時疑似未做任何防護措施，導致狗狗跳車，最終他竟將狗直接壓入狹小的機車置物箱，讓超過3千名網友傻眼。

一名網友昨（26）日在臉書「爆料公社」分享一段行車紀錄器畫面，只見路邊黃衣騎士帶狗狗出門，但卻疑似未做好防護措施，狗狗又不太聽話，一度跳到馬路上嬉鬧，最終騎士一把將狗狗抱起塞進機車置物箱中，還用力壓一下坐墊，確保有將坐墊關緊。

影片上傳僅12小時就在網路上瘋傳，超過3000名網友忍不住點怒，還有超過700人留言砲轟「天哪，這麼熱的天耶」、「我真的會被嚇死，他真的是飼主嗎」、「車廂超級悶熱耶，這真的會被熱死吧」、「準備個外出籠很難嗎，這真的太扯」。

也有民眾發現，該名騎士的腳踏板還有另外一隻狗，推測是騎士準備的寵物空間太過狹小，才導致其中一隻狗狗跳出，說「看起來前面還有一隻狗，可能是太擠才跑掉？但塞進車廂還是很扯」、「這個應該可以檢舉了吧，拜託不要放過」、「人在汽車裡面都會被熱死，何況機車置物箱這麼狹小的空間，完全不敢想像」。