LG電子直言，揮軍印度市場是LG正在思考，能否能重振已有幾10年歷史的消費電子業務中幾個選項之一。同業競爭激烈下，LG與三星不約而同地都把印度視為未來近身搏鬥的主要戰場之一。

據悉，LG的營業新計畫，是想讓消費電子部門的營收，最晚在2030年前，再成長至100兆韓元，約750億美元。在2023年，整間公司的營收為650億美元。要達到這項目標，LG想把主要客戶群放在各家公司行號上，也就是說，這些商用客戶目前約占獲利結構的35%，日後再提升至45%左右。

印度地區業績成長快速的LG，2024年前6個月，在印度營收大增14%，達到破新高紀錄的2.87兆韓元。同時，淨利也狂增27%，達1,982億韓元。LG表示，一直在仔細觀察印度股市IPO狀況，尚未計算自己印度子公司的可能估值是多少。

彭博社指出，大概有189家企業預定在2024年，陸續在印度股市完成IPO計畫，籌資規模約在56億美元。因此，印度股市也躋身為全球新掛牌公司的主要交易平台之一。

在內需資金的推升下，不少企業都希望能掛牌上市，目前至少有30家已在準備之列。彭博社8月時曾報導，韓國現代汽車就有意在印度藉由IPO方式，籌得35億美元營運資金。

有抱負想成為年營收上看1兆韓元，且目前在全世界有11個生產基地的LG電子，在人工智慧AI資料中心的興起下，LG冷水機（Chiller）也成為企業的搶手貨。這些超大型空調設備，在過去3年期間，海外銷售每年平均成長40%。

LG也正在擴大家電產品的租賃服務，韓國的消費者不需要買斷，只要付月租費就可使用包括洗衣機以及筆記型電腦等產品，合約時間在3到6年不等。LG認為，以租代買可提高民眾的負擔能力以及方便性，LG的使用者當中，有35%都是用租的。

彭博社指出，LG最近開始在馬來西亞提供租賃服務，計畫從今年開始會推廣到泰國、台灣以及印度，這種服務未來可能還會在歐美市場看到。LG預估，租賃電子消費產品的業務，2024年可望大增60%，達13億美元左右。