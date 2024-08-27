光聖第二季合併營收14.42億元，季增加74.57%、年增加1.06倍；稅後盈餘2.47億元，季增加1.08倍、年增加2.49倍，單季每股淨利為3.35元。單季毛利率53.16%，季增加4.02個百分點、年增加17.33個百分點。光聖累計上半年營收22.68億元，年增加70.4%；稅後純益3.66億元，年增加3.92倍，每股淨利為5.07元。上半年毛利率51.69%、年增20.32個百分點。

光聖表示，受惠資料中心客戶訂單，第三季營收相對穩定，進入第四季傳統淡季也不至於大幅下滑，下半年會有上半年水準。光聖光主動產品以光纖到府為主，疫情期間歐洲客戶存貨比較大，目前還是在去化庫存期間，第四季可望完全去化後，明年有機會往10G、25G發展，成長可期。連接器產品過去應用在有線電視，近二年來在轉往5G、車用、低軌衛星、航太、醫療等，後續將慢慢發酵，預期明年此二大產品線會比今年成長。

法人表示，因應資料中心Server-to-Server短距離或延伸至Rack-to-Rack長距離之高速傳輸需求，採用高階交換機用光纖模組的量也一併成長，愈高階的光纖配線架可用於管理數量愈來愈多根的光纖數量集成，顯示光聖產品規格也隨資料中心傳輸規格一併升級。以超大型資料中心層級為例，每10萬台Server、搭配1萬台高階網路交換器、以及100萬組光纖通訊收模組，國內外大型數據中心已開始嘗試400G技術。可預見的是，400G網路交換器與光通訊技術的商用在5年內應該可以看到，為因應大型資料中心迎來之高速運算需求，骨幹、分支網路傳輸速率提升勢在必行。此外，美系資料中心客戶對於光聖營收貢獻從2021年4億元、2022年成長至6~8億元、2023年預計成長至9~10億元，以每一年至少成長10%估計，2024年美系資料中心客戶佔光聖營收達49%之高，加上自製比例提升，也會使得光聖毛利率持續朝正向發展。

另外，光聖轉投資的合聖科技，產品主要是矽光子，目前還在開發階段，預估最快要到2026、2027年出貨，但已有送樣歐美日客戶，未來會朝向IPO。