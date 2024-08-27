台股27日早盤小幅拉回，指數低點來到22,104點，權王台積電（2330）下跌5元，來到945元，盤面強勢股包括「黑悟空」概念股續飆，電競、板卡類股，承啟（2425）、青雲（5386）等同步亮燈，另半導體設備股家登（3680）、弘塑（3131）等也扮演吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲65點，或0.15％，收在41,240點；標普500指數下跌17點，或0.31％，收在5,616.84點；那斯達克指數下跌152點，或0.85％，收在17,725點；費半指數下跌131.點，或2.51％，收在5,097.34點。

美股開高走低，四大指數收盤跌多漲少。儘管美國人口普查局公布7月耐久財訂單顯示，受惠運輸訂單回彈帶動整體訂單月增率高達9.9％，且包含FED里奇蒙分行主席Barkin、舊金山分行主席Daly，也發表了支持9月降息的鴿派看法。然而，俄羅斯對烏克蘭發動大規模導彈與無人機攻擊，且黎巴嫩真主黨與以色列的衝突升溫，以及利比亞東部政府宣布將停止所有石油出口，相關訊息造成地緣政治不確定性有所上升、國際原油價格連3日走高。

統一投顧表示，FED主席鮑爾於全球央行年會上宣告降息周期來臨，市場強烈期待9月降息，全球股市強勁反彈。本周市場期待輝達財報樂觀及下週國際半導體展召開在即，相關題材股受惠。惟中東局勢再度緊張須稍作留意。操作上建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群。