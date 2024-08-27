蘋果股價上漲0.15％收227.18美元。

蘋果表示梅斯特里在交棒後仍然會留在公司，負責帶領企業服務團隊，包括資訊系統和科技、資訊安全、和不動產與開發等工作，並直接向執行長庫克報告。

D.A. Davidson分析師魯瑞亞（Gil Luria）指蘋果換新財務長是按照計劃執行。梅斯特里仍然留在公司是非常重要安排，能消除外界擔心蘋果財務出狀況的風險。

至於帕雷克就任後，雖然將必須繼續謹慎的資本管理，但可能同時肩負重啟蘋果為強化業務而進行補充性併購的任務。