蘋果股價上漲0.15％收227.18美元。
蘋果表示梅斯特里在交棒後仍然會留在公司，負責帶領企業服務團隊，包括資訊系統和科技、資訊安全、和不動產與開發等工作，並直接向執行長庫克報告。
D.A. Davidson分析師魯瑞亞（Gil Luria）指蘋果換新財務長是按照計劃執行。梅斯特里仍然留在公司是非常重要安排，能消除外界擔心蘋果財務出狀況的風險。
至於帕雷克就任後，雖然將必須繼續謹慎的資本管理，但可能同時肩負重啟蘋果為強化業務而進行補充性併購的任務。
蘋果26日宣布財務長梅斯特里（Luca Maestri）將在年底卸任，其職務由工作逾10年、負責財務規劃和分析的副總裁帕雷克（Kevan Parekh）在明年元旦正式接替。由於蘋果即將在秋季推出多款新產品，因此高層人事異動備受關注。
蘋果股價上漲0.15％收227.18美元。
蘋果表示梅斯特里在交棒後仍然會留在公司，負責帶領企業服務團隊，包括資訊系統和科技、資訊安全、和不動產與開發等工作，並直接向執行長庫克報告。
D.A. Davidson分析師魯瑞亞（Gil Luria）指蘋果換新財務長是按照計劃執行。梅斯特里仍然留在公司是非常重要安排，能消除外界擔心蘋果財務出狀況的風險。
至於帕雷克就任後，雖然將必須繼續謹慎的資本管理，但可能同時肩負重啟蘋果為強化業務而進行補充性併購的任務。
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